Эссе " Легко ли быть подростком " Помогите плиз .

Обществознание
Эссе " Легко ли быть подростком " Помогите плиз .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет! когда становится подростком появляются новые обязанности...и больше задания и надо будет бороться с проблемами самому а не с мамой!это очень трудно! ( написал как смогла в 3 классе учусь)
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