There were two birds on the tent,now they are on the ground

Английский язык
There were two birds on the tent,now they are on the ground
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут две птицы на палатке,сейчас они на земле
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