There were two birds on the tent,now they are on the ground
Английский язык
There were two birds on the tent,now they are on the ground
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут две птицы на палатке,сейчас они на земле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Период колебаний математического маятника в n=2,0 раза больше периода колебаний пр??жинного маятника массой m=180г.Определите длину нити математиче...
Математика
Соломія накреслила семикутник, а Олеся - многокутник, у якого на 4 сторони менше. Накресли такий многокутник, який накреслила Олеся.
История