30ти летняя война цели войны

Гость: Гость:

Цели тридцатилетней войны: 1.Национальные государства Европы не хотели допустить господства в Европе империи Габсбургов. 2.Каждая из стран, которая воевала, имела определённые территориальные претензии. 3.Это было продолжение международных религиозных войн за ослабление влияния Папы Римского и католической церкви в Европе. ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!