30ти летняя война цели войны
История
30ти летняя война цели войны
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Гость:
Цели тридцатилетней войны: 1.Национальные государства Европы не хотели допустить господства в Европе империи Габсбургов. 2.Каждая из стран, которая воевала, имела определённые территориальные претензии. 3.Это было продолжение международных религиозных войн за ослабление влияния Папы Римского и католической церкви в Европе. ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!
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