За день поймали 12 окуней.Утром поймали на 4 рыбы больше,чем вечером.Сколько окуней поймали утром?Сколько вечером?

Математика
За день поймали 12 окуней.Утром поймали на 4 рыбы больше,чем вечером.Сколько окуней поймали утром?Сколько вечером?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х  вечером х+4 утром х+х+4=12 2х+4=12 2х=8 х=4 вечером 4+4=8 утром
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