За день поймали 12 окуней.Утром поймали на 4 рыбы больше,чем вечером.Сколько окуней поймали утром?Сколько вечером?

Математика

За день поймали 12 окуней.Утром поймали на 4 рыбы больше,чем вечером.Сколько окуней поймали утром?Сколько вечером?

Автор: Гость