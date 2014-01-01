Кто такие фиксики?? ЧТо это такое

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Кто такие фиксики?? ЧТо это такое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фи́ксики — российский анимационный мультсериал. Создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». С 13 декабря 2010 года выходит в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» на канале «Россия-1». Также выходит на телеканалах «Карусель» и «Детский». С июля по декабрь 2014 года транслировался на телеканале «Культура». С осени 2014 года транслируется на телеканале «Мульт». Мультфильм создан студией «Аэроплан» (часть одноимённой продюсерской компании). Идея сериала принадлежит Александру Татарскому (указан в заключительных титрах).
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