Как захватили белогорскую крепость? (Кратно, но самые основные события написать).

Гость: Гость:

Крепость была взята штурмом. Сперва отряды Пугачёва собрались возле стен, и по выехавшим от них всадникам был дан залп. Затем мятежники ворвались в крепость. Комендант и его приближённый были повешаны. Жена коменданта была убита. Пугачёв же возле дома коменданта заставил всех присягать ему на верность и целовать руку.