Как захватили белогорскую крепость? (Кратно, но самые основные события написать).
Литература
Как захватили белогорскую крепость? (Кратно, но самые основные события написать).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепость была взята штурмом. Сперва отряды Пугачёва собрались возле стен, и по выехавшим от них всадникам был дан залп. Затем мятежники ворвались в крепость. Комендант и его приближённый были повешаны. Жена коменданта была убита. Пугачёв же возле дома коменданта заставил всех присягать ему на верность и целовать руку.
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