Их двух деревень выехали два велосипедиста. Скорость оодног из них 14,4 км/ч, а скорость второго составляет 2/3 скорости первого. Найди расстояние между деревнями, если велосипедисты встретились через 42 минуты.
Математика
Их двух деревень выехали два велосипедиста. Скорость оодног из них 14,4 км/ч, а скорость второго составляет 2/3 скорости первого. Найди расстояние между деревнями, если велосипедисты встретились через 42 минуты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42 мин=0,7 ч 1) 14,4 :3*2=9,6(км/ч) - скорость второго 2) 0,7*(14,4+9,6)=16,8(км)-расстояние между деревнями
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