Их двух деревень выехали два велосипедиста. Скорость оодног из них 14,4 км/ч, а скорость второго составляет 2/3 скорости первого. Найди расстояние между деревнями, если велосипедисты встретились через 42 минуты.

Математика

Их двух деревень выехали два велосипедиста. Скорость оодног из них 14,4 км/ч, а скорость второго составляет 2/3 скорости первого. Найди расстояние между деревнями, если велосипедисты встретились через 42 минуты.

Автор: Гость