Экологические факторы (биология) 7 кл.

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Каждый организм обитает в определённой среде: водной, воздушной, наземной. Среда обитания организмов включает не только неживую природу, но и живые организмы. Отдельные компоненты среды обитания называют экологическими факторами. Выделяют абиотические, биотические и антропогенные факторы.Абиотические факторы (от греч. а — отрицательная частица и биотикос — живой, жизненный) — это факторы неживой природы (температура, свет, долгота дня, давление, влажность, ветер, рельеф и др.), прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Абиотические факторы — важные элементы среды обитания организмов, от которых зависит их жизнь и развитие.Биотические факторы — факторы живой среды, влияющие на жизнедеятельность организмов, а также на неживую среду обитания.Антропогенные факторы (от греч. антропос — человек и генос — рождение) — непосредственное воздействие человека на организмы или воздействие на организмы через изменение человеком их среды обитания.В зависимости от силы абиотических факторов организмы реагируют на них по-разному. Условия среды налагают определённые ограничения на распространение организмов. Количеством света, проникающим через толщу воды, ограничивается жизнь зелёных растений в водоёмах. Температурой определяется активность и контролируется размножение многих организмов. Абиотические факторы постоянно изменяются: в зависимости от времени года и суток меняется температура, количество осадков, освещённость. Организмы приспосабливаются к этим изменениям.К наиболее важным абиотическим факторам, определяющим условия существования организмов, практически во всех средах жизни относятся свет, температура и влажность. Рассмотрим действия этих факторов подробнее.Свет