Вспомните правила, объясняющие написания: 1) шепот-шептать, но шорох 2) ежовый, но грушевый 3) плечом, но тучей 4) течет, обреченный

Русский язык
Вспомните правила, объясняющие написания: 1) шепот-шептать, но шорох 2) ежовый, но грушевый 3) плечом, но тучей 4) течет, обреченный
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