Вспомните правила, объясняющие написания: 1) шепот-шептать, но шорох 2) ежовый, но грушевый 3) плечом, но тучей 4) течет, обреченный

Русский язык

Вспомните правила, объясняющие написания: 1) шепот-шептать, но шорох 2) ежовый, но грушевый 3) плечом, но тучей 4) течет, обреченный

Автор: Гость