837-(137+793)=(937-137)-793=800 решите действие
Математика
837-(137+793)=(937-137)-793=800 решите действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)837-(830)=7 2)800-793=7 А причём тут =800?
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