Ойланбастан шыға аламын санап та помогите перевести

Қазақ тiлi
Ойланбастан шыға аламын санап та помогите перевести
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