Запишите названия прямых тупых и острых углов

Математика
Запишите названия прямых тупых и острых углов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острый угол - это угол меньше 90°. Тупой угол - это угол больше 90°, но меньше 180°. Прямой угол - это угол 90°. Есть ещё развёрнутый угол, то есть угол, находящийся в диапазоне между 180° и 360°. Если угол больше 360°, то чтобы узнать, какой угол, следует отнять от значения этого угла 360 и посмотреть, что останется. Если всё равно больше, то повторить эту операцию нужное число раз. Угол 0°, также как и 180° с одной стороны используются в расчётах как угол, но фактически являются началом отрезка или линии, а не углом. Если брать треугольники, то их углы должны находиться в диапазоне между 0° и 180°, так как при таких углах треугольника (0° и 180°) это будет уже не треугольник, а отрезок, а при бóльших углах треугольника не получится.

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