Помогите составить сочинение как я провёл свои летние каникулы по английскому, примерно 11-13 предложений с переводом, помогите пожалуйста!!! )))

Английский язык
Помогите составить сочинение как я провёл свои летние каникулы по английскому, примерно 11-13 предложений с переводом, помогите пожалуйста!!! )))
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