Помогите составить сочинение как я провёл свои летние каникулы по английскому, примерно 11-13 предложений с переводом, помогите пожалуйста!!! )))

Английский язык

Помогите составить сочинение как я провёл свои летние каникулы по английскому, примерно 11-13 предложений с переводом, помогите пожалуйста!!! )))

Автор: Гость