Период колебаний математического маятника в n=2,0 раза больше периода колебаний пр??жинного маятника массой m=180г.Определите длину нити математического маятника , если жесткость пружины r=15 Н/м.Модуль ускорения свободного пад...
Физика
Период колебаний математического маятника в n=2,0 раза больше периода колебаний пр??жинного маятника массой m=180г.Определите длину нити математического маятника , если жесткость пружины r=15 Н/м.Модуль ускорения свободного падения g=10м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем период колебаний пружинного маятника: T1 = 2*π*√(m/k) = 2*π*√(0,180/15)≈0,22*π Период колебаний в n=2 раза больше: 0,44*π=2*π*√(L/g) Сократим на 2π: 0,22=√(L/g) Возведем в квадрат: 0,0484=L/g Длина маятника L=0,0484*10=0,484 м (почти 0,5 метра)
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