Сочинение-рассуждение на тему:зачем на уроке нужна дисциплина

Гость: Гость:

На уроке нужна дисциплина для того чтобы учитель мог спокойно рассказывать темы, чтобы ученики могли все хорошо понимать .А что же будет если ее не будет : Учитель будет нервным и будет много кричать , а ученики будут болтать и не слушать его ! Ребенка надо учит дисциплине детства