Сочинение-рассуждение на тему:зачем на уроке нужна дисциплина
Литература
Сочинение-рассуждение на тему:зачем на уроке нужна дисциплина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроке нужна дисциплина для того чтобы учитель мог спокойно рассказывать темы, чтобы ученики могли все хорошо понимать .А что же будет если ее не будет : Учитель будет нервным и будет много кричать , а ученики будут болтать и не слушать его ! Ребенка надо учит дисциплине детства
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