Соломія накреслила семикутник, а Олеся - многокутник, у якого на 4 сторони менше. Накресли такий многокутник, який накреслила Олеся.

Математика

Соломія накреслила семикутник, а Олеся - многокутник, у якого на 4 сторони менше. Накресли такий многокутник, який накреслила Олеся.

Автор: Гость