Соломія накреслила семикутник, а Олеся - многокутник, у якого на 4 сторони менше. Накресли такий многокутник, який накреслила Олеся.

Математика
Соломія накреслила семикутник, а Олеся - многокутник, у якого на 4 сторони менше. Накресли такий многокутник, який накреслила Олеся.
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Трикутник Треугольник Triangle 三角形 Dreieck
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