Что такое внемли. Срооочно.
Русский язык
Что такое внемли. Срооочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внемли- обратить внимание,услышать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Период колебаний математического маятника в n=2,0 раза больше периода колебаний пр??жинного маятника массой m=180г.Определите длину нити математиче...
Математика
Соломія накреслила семикутник, а Олеся - многокутник, у якого на 4 сторони менше. Накресли такий многокутник, який накреслила Олеся.
История