На сколько чистей можно раздилить стихотворение зимние утро и почему

Гость: Гость:

Первая часть. Начало стихотворения — радостное восклицание. Звучные и яркие определения «чудесный, прелестный» показывают силу чувства поэта, счастье, которое его переполняет. Вторая часть. Поэт при описании природы использует контрастное состояние природы. Великолепие зимнего утра ощущается ещё сильнее по контрасту со вчерашней бурей, которая описана так же точно. 3-я строфа. В третьей строфе автор описывает Небо, снег, лес… Снег сравнивается с великолепным ковром. В строфе есть повтор — анафора (И ель… И речка…). Используются однокоренные слова: блестя, блестит, блеском. 4-я строфа. Автор от любования красотой природы переходит к описанию интерьера (внутреннего пространства здания, помещения), к передаче ощущения мира и покоя домашнего очаг, используя при этом прием аллетерации. («Весёлым треском трещит затопленная печь»).