Задача. Решить по действиям . Путешественник в первый день проехал 2/7 всего намеч??нного пути .Сколько осталось ему проехать ,если намеченный путь составляет 140 вёрст?

Математика

Задача. Решить по действиям . Путешественник в первый день проехал 2/7 всего намеч??нного пути .Сколько осталось ему проехать ,если намеченный путь составляет 140 вёрст?

Автор: Гость