Задача. Решить по действиям . Путешественник в первый день проехал 2/7 всего намеч??нного пути .Сколько осталось ему проехать ,если намеченный путь составляет 140 вёрст?
Математика
Задача. Решить по действиям . Путешественник в первый день проехал 2/7 всего намеч??нного пути .Сколько осталось ему проехать ,если намеченный путь составляет 140 вёрст?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 верст ему осталось пооехать Можно еще сделать так что х-1 часть, а 7х=140 и решаешь уравнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык
Запишите глаголы в два столбика: с разделительным и слитным написанием не. (не) видеть, (не) мог, (не) пошёл.
Русский язык