Задача. Решить по действиям . Путешественник в первый день проехал 2/7 всего намеч??нного пути .Сколько осталось ему проехать ,если намеченный путь составляет 140 вёрст?

Математика
Задача. Решить по действиям . Путешественник в первый день проехал 2/7 всего намеч??нного пути .Сколько осталось ему проехать ,если намеченный путь составляет 140 вёрст?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 верст ему осталось пооехать Можно еще сделать так что х-1 часть, а 7х=140 и решаешь уравнение
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