Задача Самый быстрый поезд ехал 6ч 39мин,самый медленный поезд ехал 23ч02мин. Считая расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы в 620 км,вычисли среднюю скорость самого быстрого и самого медленного поезда с точностью до 1км/ч.
Математика
Задача Самый быстрый поезд ехал 6ч 39мин,самый медленный поезд ехал 23ч02мин. Считая расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы в 620 км,вычисли среднюю скорость самого быстрого и самого медленного поезда с точностью до 1км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд 01 в пути: 7ч 55 мин + (24ч - 23ч 55мин) = 7ч 55мин + 5мин = 8ч;Поезд 03 в пути: 8ч + (24ч - 23ч 59мин) = 8ч + 1мин = 8ч 1мин;Поезд 05 в пути: 7ч 10мин + (24ч - 23ч 35мин) = 7ч 10мин + 25мин = 7ч 35мин;Поезд 19 в пути: 6ч 41мин + (24ч - 23ч 11мин) = 6ч 41мин + 49мин = 7ч 30мин;Поезд 37 в пути: 6ч 1 мин + (24ч - 22ч 22мин) = 6ч 1мин + 1ч 38мин = 7ч 39мин;Поезд 55 в пути: 9ч 32мин - 22мин = 9ч 10мин;Поезд 159 в пути: 21ч 55мин - 16ч = 5ч 55мин;Поезд 163 в пути: 22ч 30мин - 18ч 28мин = 4ч 2мин; Самый быстрый поезд 163 - 4ч 2мин;Самый медленный поезд 55 - 9ч 10мин; Скорость самого быстрого поезда = 620 / (4ч 2мин) = 620 / (242мин) = 2.56 км/мин = 153.6 км/часСкорость самого медленного поезда = 620 / (9ч 10мин) = 620 / (550) = 1.13 км/мин = 67.8 км/часСредняя скорость (153.6 + 67.8) / 2 = 110.7 км/чИли округленно 111 км/ч
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