Задача Сгорело 2,1г органического вещества. При этом образовалось 6,6г CO2 и 2,7г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 1,448. Определите формулу вещества. Помогите пожалуйста!
Химия
Задача Сгорело 2,1г органического вещества. При этом образовалось 6,6г CO2 и 2,7г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 1,448. Определите формулу вещества. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(в-ва)= 1,448*29= 42(г/моль) СхНу + О2= х СО2+ 0,5у Н2О n(CO2) =6,6:44= 0,15(моль) n(H2O)= 2,7:18= 0,15 (моль) Следовательно, искомое вещество алкен 12n+2n= 42 14n=42 n=3 C3H6
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