Задача Сгорело 2,1г органического вещества. При этом образовалось 6,6г CO2 и 2,7г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 1,448. Определите формулу вещества. Помогите пожалуйста!

Химия

Задача Сгорело 2,1г органического вещества. При этом образовалось 6,6г CO2 и 2,7г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 1,448. Определите формулу вещества. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость