Задача.В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани.В одном куске был?? на 4м. ткани больше и из него сшили на 2 плаща больше.Сколько метров ткани расходовали на 1 плащ?На 2 плаща?

Математика

Задача.В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани.В одном куске был?? на 4м. ткани больше и из него сшили на 2 плаща больше.Сколько метров ткани расходовали на 1 плащ?На 2 плаща?

Автор: Гость