Задача.В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани.В одном куске был?? на 4м. ткани больше и из него сшили на 2 плаща больше.Сколько метров ткани расходовали на 1 плащ?На 2 плаща?
Математика
Задача.В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани.В одном куске был?? на 4м. ткани больше и из него сшили на 2 плаща больше.Сколько метров ткани расходовали на 1 плащ?На 2 плаща?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 плащ 2 метра, на 2 плаща 4 метра
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