Задача.В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани.В одном куске был?? на 4м. ткани больше и из него сшили на 2 плаща больше.Сколько метров ткани расходовали на 1 плащ?На 2 плаща?

Математика
Задача.В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани.В одном куске был?? на 4м. ткани больше и из него сшили на 2 плаща больше.Сколько метров ткани расходовали на 1 плащ?На 2 плаща?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 плащ 2 метра, на 2 плаща 4 метра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Памятник,событие,достижение,известная личность в этих эпохах Первобытный мир,Древний мир,средние века,новое время,новейшее .время
Ответить
Русский язык
Без умения нет учения как писать
Ответить
Русский язык
как писать петербургский или петербурский
Ответить
Литература
Сочинение на тему "Наступает весна". Помоги пж :с
Ответить
Алгебра
(х+1)( +х-4)-(х+2)( -3) докажите, что при любом значении х значение выражения = 2
Ответить