Задача: В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов представительног?? органа муниципального образования за два дня до дня голосования поступило письменное заявление от кандидата о снятии своей кандидатуры без указан...

Обществознание

Задача: В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов представительног?? органа муниципального образования за два дня до дня голосования поступило письменное заявление от кандидата о снятии своей кандидатуры без указания каких-либо причин и обстоятельств.Окружная избирательная комиссия отказала кандидату в удовлетворении его заявления,поскольку он включён в избирательный бюллетень и они переданы в участковую избирательную комиссию. Правомерно ли решение окружной избирательной комиссии?Имеет ли право зарегистрированный кандидат снять свою кандидатуру?

Автор: Гость