Задай вопрос к she care for soap opera есть ли там сил.глагол или какой нужен сил. глаг.

Английский язык
Задай вопрос к she care for soap opera есть ли там сил.глагол или какой нужен сил. глаг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильного глагола нету. Вот как должен быть поставлен вопрос: Does she care for soap opera
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