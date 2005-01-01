Задайти пожалуйста задачу по математике олимпиадного уровня за 9 класс . Если можно с решение пожалуйста
Математика
Задайти пожалуйста задачу по математике олимпиадного уровня за 9 класс . Если можно с решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача № 1 : В трапеции длина одной из диагоналей равна сумме длин оснований, а угол между диагоналями равен 60°. Докажите, что трапеция – равнобедренная. Задача № 2 : Имеются два сосуда, в первом из них 1 л воды, второй сосуд пустой. Последовательно проводятся переливания из первого сосуда во второй, из второго в первый и т. д., причем доля отливаемой воды составляет последовательно 1/2, 1/3, 1/4 и т. д. от количества воды в сосуде, из которого вода отливается. Сколько воды будет в сосудах после 2007 переливаний? Задача № 3 : Решите неравенство : Задача № 4 : Решите уравнение : x2 + 2005x – 2006 = 0. Задача № 5 : Стрелок десять раз выстрелил по стандартной мишени и выбил 90 очков. Сколько попаданий было в семерку, восьмерку и девятку, если десяток было четыре, а других попаданий и промахов не было?
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