Периметр треугольника 167 см.Две его стороны длинной по56 см.Найди длинну третьей стороны этого треугольника

Математика
Периметр треугольника 167 см.Две его стороны длинной по56 см.Найди длинну третьей стороны этого треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
167-56-56= 167-112= 55
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите!!!!сравнение британской и белоруской пищи на английском для 7 8 класа даю 19 б
Ответить
Математика
Почему при сложении разных чисел получается одинаковый результат
Ответить
Математика
Срочно пожалуйста у Илхома было х тетрадей, у Ботира на 8 тетрадей больше .у Дилшод?? на 3 тетради меньше ,чем у Илхома .Сколько тетрадей было у Ил...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с задачей . Скорость катера по течению реки 19 км/ч , а против т??чения 15 км /ч . Найдите : а) Скорость течения реки б) со...
Ответить
Математика
Я хочу ответить на вопросы 4-х классов
Ответить