Периметр треугольника 167 см.Две его стороны длинной по56 см.Найди длинну третьей стороны этого треугольника
Математика
Периметр треугольника 167 см.Две его стороны длинной по56 см.Найди длинну третьей стороны этого треугольника
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167-56-56= 167-112= 55
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