Срочно пожалуйста у Илхома было х тетрадей, у Ботира на 8 тетрадей больше .у Дилшод?? на 3 тетради меньше ,чем у Илхома .Сколько тетрадей было у Илхома , если всего у ребят было 62 тетради?

Математика
Срочно пожалуйста у Илхома было х тетрадей, у Ботира на 8 тетрадей больше .у Дилшод?? на 3 тетради меньше ,чем у Илхома .Сколько тетрадей было у Илхома , если всего у ребят было 62 тетради?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За х нужно брать кол-во тетрадей Длишода Тогда х+3 у Илхома           (х+3)+8 у Ботира т.к. всего тетрадей было 62 штуки,то х+х+3+х+3+8=62 3х+14=62 3х=62-14 3х=48 х=48:3 х=16 16 тетрадей у Дилшода 16+3=19 тетрадей у Илхома 19+8=27 тетрадей у Ботира 
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