Срочно пожалуйста у Илхома было х тетрадей, у Ботира на 8 тетрадей больше .у Дилшод?? на 3 тетради меньше ,чем у Илхома .Сколько тетрадей было у Илхома , если всего у ребят было 62 тетради?

Математика

Срочно пожалуйста у Илхома было х тетрадей, у Ботира на 8 тетрадей больше .у Дилшод?? на 3 тетради меньше ,чем у Илхома .Сколько тетрадей было у Илхома , если всего у ребят было 62 тетради?

Автор: Гость