Помогите пожалуйста с задачей . Скорость катера по течению реки 19 км/ч , а против т??чения 15 км /ч . Найдите : а) Скорость течения реки б) собственную скорость катера .
Математика
Помогите пожалуйста с задачей . Скорость катера по течению реки 19 км/ч , а против т??чения 15 км /ч . Найдите : а) Скорость течения реки б) собственную скорость катера .
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Из словосочетаний составьте предложения Емдiк шаралары,шипажайга алдын ала жаз??лу,сауыктируорындары,шипалы су,емдiк балшык
Математика
Алгебра
Функция задана формулой y=x^34. Выберите верное утверждение: 1)функция возрастает на (-∞;0) 2)областью значений функции является множество всех д...