Помогите пожалуйста с задачей . Скорость катера по течению реки 19 км/ч , а против т??чения 15 км /ч . Найдите : а) Скорость течения реки б) собственную скорость катера .

Математика
Помогите пожалуйста с задачей . Скорость катера по течению реки 19 км/ч , а против т??чения 15 км /ч . Найдите : а) Скорость течения реки б) собственную скорость катера .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Я хочу ответить на вопросы 4-х классов
Ответить
Қазақ тiлi
Из словосочетаний составьте предложения Емдiк шаралары,шипажайга алдын ала жаз??лу,сауыктируорындары,шипалы су,емдiк балшык
Ответить
Математика
Длина прямоугольника равна 4 дм, а ширина на 2 см меньше. Найди площадь и периметр
Ответить
Алгебра
Функция задана формулой y=x^34. Выберите верное утверждение: 1)функция возрастает на (-∞;0) 2)областью значений функции является множество всех д...
Ответить
Химия
ZnSO4+S+H2O ⇒... Что получается?
Ответить