Помогите пожалуйста с задачей . Скорость катера по течению реки 19 км/ч , а против т??чения 15 км /ч . Найдите : а) Скорость течения реки б) собственную скорость катера .

Математика

Помогите пожалуйста с задачей . Скорость катера по течению реки 19 км/ч , а против т??чения 15 км /ч . Найдите : а) Скорость течения реки б) собственную скорость катера .

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