Почему при сложении разных чисел получается одинаковый результат
Математика
Почему при сложении разных чисел получается одинаковый результат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что гладиолус! вот!!! ладно ща отвечу!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно пожалуйста у Илхома было х тетрадей, у Ботира на 8 тетрадей больше .у Дилшод?? на 3 тетради меньше ,чем у Илхома .Сколько тетрадей было у Ил...
Математика
Помогите пожалуйста с задачей . Скорость катера по течению реки 19 км/ч , а против т??чения 15 км /ч . Найдите : а) Скорость течения реки б) со...
Математика
Қазақ тiлi
Из словосочетаний составьте предложения Емдiк шаралары,шипажайга алдын ала жаз??лу,сауыктируорындары,шипалы су,емдiк балшык