Почему при сложении разных чисел получается одинаковый результат

Математика
Почему при сложении разных чисел получается одинаковый результат
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Гость:
Потому что гладиолус! вот!!! ладно ща отвечу!
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