Задали по биологии найти внешнее строение кактуса. Весь интернет прошерстила, ничего не нашла. Помогите пожалуйста!

Математика
Задали по биологии найти внешнее строение кактуса. Весь интернет прошерстила, ничего не нашла. Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На вид кактус зеленый с колючками . Форма у него ввиде удлиненных шаров . В общем чтото такое
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