Задание 1,2,3(только Б ) и задание 4 ,5

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Задание 1,2,3(только Б ) и задание 4 ,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...богато украшенными... рас-по-лож-енн-ый - стр. прич. с прист., поэтому пишем -енн- . рас-, -по-  - приставки; лож - корень; -енн-  -суфф.; -ый - оконч. Изящные - красивые, утончённые. ... Владимир - сравнительно небольшой, компактно расположенный город... ...столица была перенесена (краткое стр. прич.). ...уникальные памятники архитектуры; белокаменными; украшенными; искусной; прихода; территория; нынешнего; укрепил поселение , основанное; предком; середина; изменилась; перенесена; развернулось масштабное каменное строительство; воздвигнуты; княжеский;  построенные.
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