Задание 10 б) решите пожалуйста
Математика
Задание 10 б) решите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
60:5=12(кг.) в одном ящике 84:12=7(ящ.)
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