Задание 11 помогите пожалуйста

Математика
Задание 11 помогите пожалуйста
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Гость:
1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, 1/2
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