Задание 4. помогите пожалуйста.
Математика
Задание 4. помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крыша, стены, крыльцо - по такому порядку будем решать. 1 домик: Белая крыша, красные стены, синее крыльцо 2 домик: Белая крыша, синие стены, красное крыльцо. 3 домик: Красная крыша, белые стены, синее крыльцо. 4 домик: Красная крыша, синие стены, белое крыльцо. 5 домик: Синяя крыша, белые стены, красное крыльцо. 6 домик: Синяя крыша, красные стены, белое крыльцо. В итоге у нас только 6 домиков могут быть покрашены. Ответ:6 - максимальное кол-во домов, которые могут быть покрашены.
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