Задание для создания текста. Что такое доброта? План. 1. Понятие(мое понимание качества) Потвердим свою мысль примерами. 2. Один пример из литературы(название, пример 1-2 предложения, комментарий-2 предлодения) 3. Один пример и...

Гость: Гость:

1.Многие люди забыли о таком понятии, как добро. К сожалению, в нашем современном, практически полностью автоматизированном мире, его стало очень мало. Люди перестали делать приятные друг другу мелочи, относиться один к одному с пониманием и милосердием. Многие стали черствыми и эгоистичными. Злыми. Повседневные заботы, проблемы, кризис – это наваливается на всех тяжелым камнем. Однако это не повод быть злыми и срываться на тех, кто не виноват. Напротив, делая добрые дела, получится запустить в жизнь лучик света. 2. Капитанская дочка. Гринев помог Пугачеву, когда тому была нужна шуба - это было зимой, а потом Пугачев помог Гриневу - пощадил его, не отрубив ему голову. Ну а примеры из жизни я думаю у тебя найдутся) Чем смог,помог)