Задание на фотографии. #1
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Задание на фотографии. #1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу только пропущенные словам. 1. Block 2. Lift 3. Floor 4. Parking space 5. Garden 6. Balcony
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