Запишите уровнение касательной к графику функции y=f(x) в точке Хо, если: a)f(x)=2x^3-x, Xo=-2 б)f)x)=ln(3x-2), Xo=1. Срочно , пожалуйста.

Алгебра

Запишите уровнение касательной к графику функции y=f(x) в точке Хо, если: a)f(x)=2x^3-x, Xo=-2 б)f)x)=ln(3x-2), Xo=1. Срочно , пожалуйста.

Автор: Гость