Сколько видов кольчатых червей известно зоолог к настоящему времени

Биология
Сколько видов кольчатых червей известно зоолог к настоящему времени
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Зоология насчитывает более 18тыс. кольчатых червей
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