Расстояние от дома до кинотеатра Юля Юра пришел за 12 минут уже не за 18 минут то ест?? мальчиков пошел быстрее
Русский язык
Расстояние от дома до кинотеатра Юля Юра пришел за 12 минут уже не за 18 минут то ест?? мальчиков пошел быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстрей шел юра на 6 мин 18-12 =6 мин ответ юра шел быстрее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Математика
Двигаясь против течения реки , расстояние 60 км теплоход проходит за 4 часа . какова скорость течения реки , если собственная скорость теплохода 16...
Химия
Обчисліть масу етанолу ,який вступає в реакцію з металічним натрієм якщо при цьом?? виділяєтся 67.2л водню(н.у)