Расстояние от дома до кинотеатра Юля Юра пришел за 12 минут уже не за 18 минут то ест?? мальчиков пошел быстрее

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Расстояние от дома до кинотеатра Юля Юра пришел за 12 минут уже не за 18 минут то ест?? мальчиков пошел быстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстрей шел юра на 6 мин 18-12 =6 мин ответ юра шел быстрее
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