Расстояние от дома до кинотеатра Юля Юра пришел за 12 минут уже не за 18 минут то ест?? мальчиков пошел быстрее

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Расстояние от дома до кинотеатра Юля Юра пришел за 12 минут уже не за 18 минут то ест?? мальчиков пошел быстрее

Автор: Гость