Мини сочинение картина левитана осень на казахском

Литература
Мини сочинение картина левитана осень на казахском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жоктимэ ливитэна зибражно ашкымын жукте пардын.Катбырым биштрук щау киспэ вактымн мирыныгнпидын жактым ущкари,утиын дитэм
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