Двигаясь против течения реки , расстояние 60 км теплоход проходит за 4 часа . какова скорость течения реки , если собственная скорость теплохода 16 км в час . с подробным обьяснением и рисунком )

Математика

Двигаясь против течения реки , расстояние 60 км теплоход проходит за 4 часа . какова скорость течения реки , если собственная скорость теплохода 16 км в час . с подробным обьяснением и рисунком )

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