Двигаясь против течения реки , расстояние 60 км теплоход проходит за 4 часа . какова скорость течения реки , если собственная скорость теплохода 16 км в час . с подробным обьяснением и рисунком )
Математика
Двигаясь против течения реки , расстояние 60 км теплоход проходит за 4 часа . какова скорость течения реки , если собственная скорость теплохода 16 км в час . с подробным обьяснением и рисунком )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 :5 = 15 км ч двигается теплоход 16 - 15 = 1 км ч скорость течения реки
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