Помогите написать проэкт по обществознанию Человек это удивительное существо

Обществознание
Помогите написать проэкт по обществознанию Человек это удивительное существо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие считают что человек - это удивительное существо, так как он может преодолеть любые трудности, если только верит в то, что в этом есть смысл. Но если смысл его достижений его не удовлетворяет то он прекращает делать то к чему так стремился, забывает о своей уникальности и  умении. Главное не отчаиваться и не сдаваться, а твердо идти к намеченной цели тогда все получиться. 
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