Составьте выражение . Найди их значению . • Частное чисел 18 и 3 увеличить в 5 раз • Произведение чисел 6 и 6 разделить на 4 . • Произведение чисел 6 и 4 уменьшить в 8 раз
Математика
Составьте выражение . Найди их значению . • Частное чисел 18 и 3 увеличить в 5 раз • Произведение чисел 6 и 6 разделить на 4 . • Произведение чисел 6 и 4 уменьшить в 8 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18:3)*5=6*5=30 (6*6):4=9 (6*4):8=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
НАПИШИТЕ НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЭТИХ ГЛАГОЛОВ -ДАРИТ,ЗВЕНЯТ,ЗОВУТ,ШИПИТ,ЖУЖЖИТ,ПОЛЕТ,ЛЕТЯТ,ТКЕТ,КРОШИТ,ЩИПЛЮТ,УПЛЕТАЕТ,ГРУЗИМ,СУШИТ -заранее спасибо
Русский язык
Геометрия
Математика