Составьте выражение . Найди их значению . • Частное чисел 18 и 3 увеличить в 5 раз • Произведение чисел 6 и 6 разделить на 4 . • Произведение чисел 6 и 4 уменьшить в 8 раз

Математика

Составьте выражение . Найди их значению . • Частное чисел 18 и 3 увеличить в 5 раз • Произведение чисел 6 и 6 разделить на 4 . • Произведение чисел 6 и 4 уменьшить в 8 раз

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