Составьте выражение . Найди их значению . • Частное чисел 18 и 3 увеличить в 5 раз • Произведение чисел 6 и 6 разделить на 4 . • Произведение чисел 6 и 4 уменьшить в 8 раз

Математика
Составьте выражение . Найди их значению . • Частное чисел 18 и 3 увеличить в 5 раз • Произведение чисел 6 и 6 разделить на 4 . • Произведение чисел 6 и 4 уменьшить в 8 раз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18:3)*5=6*5=30 (6*6):4=9 (6*4):8=3
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