Запишите все составные числа натурального ряда между 1 и 25 196 и 230

Математика
Запишите все составные числа натурального ряда между 1 и 25 196 и 230
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2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. 197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 и т.д. до 230
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