Помогиие пожалуйста! 3) 4) задачу. Заранее спасибо.
Математика
Помогиие пожалуйста! 3) 4) задачу. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - стоит 1кг соли. 0,8кг - купили соли. х + 80 - стоит 1 кг сахара. 1,2кг - купили сахара. 0,8х + 1,2х (х + 80) = 120 0,8х + 1,2х + 96 = 120 2х = 120 - 96 2х = 24 х = 12 руб - стоит 1 кг соли. х - грузовые. 5х - легковые. 5х - х = 32 4х = 32 х = 8 - грузовые 5 * 8 = 40 - легковые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте выражение . Найди их значению . • Частное чисел 18 и 3 увеличить в 5 раз • Произведение чисел 6 и 6 разделить на 4 . • Произведе...
Русский язык
НАПИШИТЕ НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЭТИХ ГЛАГОЛОВ -ДАРИТ,ЗВЕНЯТ,ЗОВУТ,ШИПИТ,ЖУЖЖИТ,ПОЛЕТ,ЛЕТЯТ,ТКЕТ,КРОШИТ,ЩИПЛЮТ,УПЛЕТАЕТ,ГРУЗИМ,СУШИТ -заранее спасибо
Русский язык
Геометрия