Решите уровнение(25m+15m)×13=520
Математика
Решите уровнение(25m+15m)×13=520
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25м+15м)*13=520 40м*13=520 40м=520:13 40м=40 м=1 Ответ 1
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