Найдите корень уравнения:а) 5х-150=0; б) 48-3х=0; в)-1, 5х-9=0; г) 12х-1=35; д)-х+4=47; е) 1, 3х=54+х; ж) 7=6-0, 2х; з) 0, 15х+6=51; и)-0, 7х+2=65.
Алгебра
Найдите корень уравнения:а) 5х-150=0; б) 48-3х=0; в)-1, 5х-9=0; г) 12х-1=35; д)-х+4=47; е) 1, 3х=54+х; ж) 7=6-0, 2х; з) 0, 15х+6=51; и)-0, 7х+2=65.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5х-150=0 5х=0+150 5х=150 х=150/5 х=30 б) 48-3х=0 3х=0-48 3х=-48 х=-48/3 х=-16 в) -1,5х-9=0 -1,5х=0+9 -1,5х=9 х=9/(-1,5) х=-6 г)12х-1=35 12х=35+1 12х=36 х=36/12 х=3 д) -х+4=47 -х=47-4 -х=43 х=43/(-1) х=-43 е)1,3х=54+х 1,3х-х=54 0,3х=54 х=54/0,3 х=180 ж)7=6-0,2х 0,2х=6-7 0,2х=-1 х=-1/0,2 х=-0,2 з)0,15х+6=51 0,15х=51-6 0,15х=45 х=45/0,15 х=300 и)-0,7х+2=65 -0,7х=65-2 -0,7х=63 х=63/(-0,7) х=-90
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