Найдите корень уравнения:а) 5х-150=0; б) 48-3х=0; в)-1, 5х-9=0; г) 12х-1=35; д)-х+4=47; е) 1, 3х=54+х; ж) 7=6-0, 2х; з) 0, 15х+6=51; и)-0, 7х+2=65.

Алгебра

Найдите корень уравнения:а) 5х-150=0; б) 48-3х=0; в)-1, 5х-9=0; г) 12х-1=35; д)-х+4=47; е) 1, 3х=54+х; ж) 7=6-0, 2х; з) 0, 15х+6=51; и)-0, 7х+2=65.

Автор: Гость