Найдите корень уравнения:а) 5х-150=0; б) 48-3х=0; в)-1, 5х-9=0; г) 12х-1=35; д)-х+4=47; е) 1, 3х=54+х; ж) 7=6-0, 2х; з) 0, 15х+6=51; и)-0, 7х+2=65.

Алгебра
Найдите корень уравнения:а) 5х-150=0; б) 48-3х=0; в)-1, 5х-9=0; г) 12х-1=35; д)-х+4=47; е) 1, 3х=54+х; ж) 7=6-0, 2х; з) 0, 15х+6=51; и)-0, 7х+2=65.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5х-150=0     5х=0+150     5х=150     х=150/5     х=30 б) 48-3х=0     3х=0-48     3х=-48     х=-48/3     х=-16 в) -1,5х-9=0     -1,5х=0+9     -1,5х=9     х=9/(-1,5)     х=-6 г)12х-1=35    12х=35+1    12х=36    х=36/12    х=3 д) -х+4=47     -х=47-4     -х=43     х=43/(-1)     х=-43 е)1,3х=54+х     1,3х-х=54     0,3х=54     х=54/0,3     х=180 ж)7=6-0,2х     0,2х=6-7     0,2х=-1     х=-1/0,2     х=-0,2 з)0,15х+6=51    0,15х=51-6    0,15х=45    х=45/0,15    х=300 и)-0,7х+2=65     -0,7х=65-2     -0,7х=63     х=63/(-0,7)     х=-90
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