Задание номер 2 плиз
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Задание номер 2 плиз
Ответ(ы):
Гость:
1.Lazy-(когда человек не хочет работать он ленивый.) 2.Happy-(когда ты счастлив ты улыбаешься.) 3.Good(-когда ты получаешь хорошую оценку ты счастлив.) 4.Cold-(зимой холодно когда дует ветер.) 5.Boring-(скучно когда фильм плохой(неинтересный.))
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