Задание номер 2 плиз

Гость: Гость:

1.Lazy-(когда человек не хочет работать он ленивый.) 2.Happy-(когда ты счастлив ты улыбаешься.) 3.Good(-когда ты получаешь хорошую оценку ты счастлив.) 4.Cold-(зимой холодно когда дует ветер.) 5.Boring-(скучно когда фильм плохой(неинтересный.))