Задание номер 5. Выполни действия:

Математика
Задание номер 5. Выполни действия:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо перевести например 9м это 900см 900:300=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У мамы было 750 руб. сначала мама потратила 2 пятых этой суммы затем 4 девятых остатк?? сколько денег осталось у мамы
Ответить
Қазақ тiлi
Үш мақтаншақ перевод 6 класс
Ответить
Математика
Помогите с заданием пожалуйста
Ответить
Русский язык
Прочитай слоги: эх, ох, ах, ух, юх, их, ех. Запиши, как они произносятся: [эх], [ох].... Какие из этих слогов являются словами? Когда мы пр...
Ответить
Обществознание
Сравните два межгосударственныех объединения- европейский союз и снг. найдите ме??ду ними сходство и различия. перечислите государства,входящие в п...
Ответить