Задание номер 5. Выполни действия:
Математика
Задание номер 5. Выполни действия:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо перевести например 9м это 900см 900:300=3
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