Задание: Придумайте одно предложение со словарным словом и Разберите его по частям речи. Словарные слова: колено,клеить,карниз Карнавал,Капитан,камыш,компания,Кабинет,истины,истина.

Русский язык
Задание: Придумайте одно предложение со словарным словом и Разберите его по частям речи. Словарные слова: колено,клеить,карниз Карнавал,Капитан,камыш,компания,Кабинет,истины,истина.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На берегу пруда шумел камыш. На берегу- Предлог + сущ. Пруда-сущ. Шумел- глагол. Камыш- сущ.
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