Задание: Придумайте одно предложение со словарным словом и Разберите его по частям речи. Словарные слова: колено,клеить,карниз Карнавал,Капитан,камыш,компания,Кабинет,истины,истина.
Русский язык
Задание: Придумайте одно предложение со словарным словом и Разберите его по частям речи. Словарные слова: колено,клеить,карниз Карнавал,Капитан,камыш,компания,Кабинет,истины,истина.
Ответ(ы):
Гость:
На берегу пруда шумел камыш. На берегу- Предлог + сущ. Пруда-сущ. Шумел- глагол. Камыш- сущ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие факторы живой и неживой природы необходимы для жизни этим растениям и животным: Щука: Окунь: Белая кувшинка: Рогоз: Озёрная лягушка...
Литература