Задание: Придумайте одно предложение со словарным словом и Разберите его по частям речи. Словарные слова: колено,клеить,карниз Карнавал,Капитан,камыш,компания,Кабинет,истины,истина.

Русский язык

Задание: Придумайте одно предложение со словарным словом и Разберите его по частям речи. Словарные слова: колено,клеить,карниз Карнавал,Капитан,камыш,компания,Кабинет,истины,истина.

Автор: Гость